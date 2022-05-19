Прошло уже восемь лет, а нас продолжают наказывать. Впрочем, ничего нового.

«Я ни в чём не виновата». У России навсегда забрали медаль в эстафете на Олимпиаде-2014

Утверждение из заголовка – это не сюрприз и не сенсация. Это, в общем-то, ожидаемый итог истории, которая продолжается почти пять лет.

В мае 2022 года на заседании исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение скорректировать результаты соревнований Игр-2014, в которых принимала участие российская биатлонистка Ольга Зайцева, в связи с её дисквалификацией.

Ольга на Олимпиаде в Сочи была лидером сборной, а потому выступала во всех шести гонках турнира: спринте, преследовании, индивидуальной гонке, масс-старте, а также женской и смешанной эстафетах. В личных соревнованиях Зайцевой высокое место занять не удалось, поэтому исключение россиянки из протокола не повлекло перераспределения медалей. А вот в женской командной гонке сборная России финишировала на втором месте.

Ольга Зайцева Фото: РИА Новости

Уже в сентябре 2020 года, когда Зайцеву после всех разбирательств признали виновной в нарушении антидопинговых правил (что именно она нарушила – широкой публике неизвестно до сих пор), было ясно, что серебро у сборной России заберут. Надежда на чудо, конечно, теплилась, но за два года его так и не случилось. Решение о пересмотре результатов медленно, но неумолимо докатилось и до кабинетов МОК, где и переписывают теперь историю.

«Родители воспитывали меня сильной, но когда узнала о решении CAS – были слёзы. Мне тяжело говорить, я просто не понимаю, что происходит. Всё это печально, учитывая, что я ни в чём не виновата. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне грустно», – говорила Зайцева в 2020-м.

У Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной будут требовать назад их серебряные награды. Они теперь положены норвежкам, которые финишировали в той гонке третьими. А бронза отойдёт сборной Чехии. Наверное, удивительно получить медаль Олимпиады через восемь лет после её окончания. Но таковы реалии мирового спорта.

Вы, наверное, будете смеяться, но буквально сегодня же стало известно, что за последние полгода Всемирное антидопинговое агентство открыло в отношении российских спортсменов ещё 17 дел на основе злополучной базы данных LIMS, изъятой из московской антидопинговой лаборатории. Да-да, это всё следы, которые ведут к событиям десятилетней давности. Не исключено, что скоро российских поклонников спорта ждёт новая порция плохих новостей.

Впрочем, далеко за ними ходить точно не надо. Пока по информации на сайте МОК у России 29 медалей Олимпиады в Сочи, 11 из которых – золотые. Но в обозримом будущем их, скорее всего, станет 28 и 10 соответственно. Ещё в ноябре 2020 года биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали и лишили золотой медали, добытой на Играх-2014 в составе эстафеты.

Евгений подал на это решение апелляцию, но заседание по его делу никак не состоится – то коронавирус, то геополитический кризис. Впрочем, шансы на спасение минимальны. Так что скоро будем ещё одну медаль списывать.

Серия наказаний по спортивной линии продолжается. Хотя стоит признать – здесь Россию стали вычёркивать ещё до того, как это стало мейнстримом.