Кристиансен: пытаюсь понять, как победить Фийона Майе… Советы будут хорошо вознаграждены

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поделился настроем на следующий олимпийский цикл.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кристиансен завоевал две медали – золото в эстафете и бронзу в масс-старте. Примечательно, что Ветле являлся финишёром победной эстафетной команды, а судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже.
«Субботний вечер, 19:00 (эмодзи «дождь»). Я полагаю, что дорога в Антхольц-2026 уже началась. Пытаюсь понять, как победить Кентена Фийона Майе… Пока что без результатов. Ваши советы будут хорошо вознаграждены», — подписал Кристиансен забавный снимок со стрельбища.
Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена
Фийон Майе – обладатель «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/2022. В Пекине он завоевал два личных золота и серебро, а также две серебряные медали в эстафетах.
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