Глава федерации биатлона Татарстана обвинил Минспорт в давлении перед выборами президента

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов обвинил Министерство спорта РФ и действующего президента СБР Виктора Майгурова в давлении на региональные федерации перед выборами.
«Меня глубоко возмутили факты давления на региональные федерации, которые действующий президент пытается осуществлять с помощью административного ресурса. Буквально сегодня говорил с представителями нескольких регионов. Начали поступать из Министерства спорта России телефонные звонки региональным министерствам с призывами голосовать за Виктора Майгурова, намекая на то, что в противном случае регионы могут лишиться бюджетного финансирования. Руководители местных министерств соответственно требуют от региональных руководителей федераций по биатлону отдать свои голоса за Майгурова. Это, я считаю, грубейшее нарушение законов РФ. Я понимаю тревогу руководителей региональных федераций, потому что сам через это проходил. Вместе с тем я призываю Виктора Викторовича решительно отмежеваться от порочащей президента СБР информации и сделать об этом официальное заявление. Призываю также всех членов биатлонной семьи незамедлительно сообщать о любых попытках давления на них и на глав их региональных федераций!» — приводит слова Нугманова пресс-служба Федерации биатлона Республики Татарстан.
- 25 мая 2022
-
17:29
-
15:41
-
12:10
-
09:57
- 24 мая 2022
-
18:28
-
12:04
-
10:50
-
10:38
- 23 мая 2022
-
23:12
-
22:55
-
17:26
-
01:02
- 22 мая 2022
-
23:58
-
21:19
-
17:35
-
13:09
-
09:51
- 21 мая 2022
-
23:55
-
21:54
-
09:57
- 20 мая 2022
-
18:17
-
17:47
- 19 мая 2022
-
23:44
-
21:00
-
20:22
-
19:48
-
16:15
-
15:57
-
10:17
-
09:29
- 18 мая 2022
-
20:28
-
19:24
-
17:40
-
15:08
-
14:24