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Глава федерации биатлона Татарстана обвинил Минспорт в давлении перед выборами президента

Глава федерации биатлона Татарстана обвинил Минспорт в давлении перед выборами президента
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Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов обвинил Министерство спорта РФ и действующего президента СБР Виктора Майгурова в давлении на региональные федерации перед выборами.

«Меня глубоко возмутили факты давления на региональные федерации, которые действующий президент пытается осуществлять с помощью административного ресурса. Буквально сегодня говорил с представителями нескольких регионов. Начали поступать из Министерства спорта России телефонные звонки региональным министерствам с призывами голосовать за Виктора Майгурова, намекая на то, что в противном случае регионы могут лишиться бюджетного финансирования. Руководители местных министерств соответственно требуют от региональных руководителей федераций по биатлону отдать свои голоса за Майгурова. Это, я считаю, грубейшее нарушение законов РФ. Я понимаю тревогу руководителей региональных федераций, потому что сам через это проходил. Вместе с тем я призываю Виктора Викторовича решительно отмежеваться от порочащей президента СБР информации и сделать об этом официальное заявление. Призываю также всех членов биатлонной семьи незамедлительно сообщать о любых попытках давления на них и на глав их региональных федераций!» — приводит слова Нугманова пресс-служба Федерации биатлона Республики Татарстан.

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