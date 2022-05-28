Шипулин: мы выйдем на международные соревнования и будем намного сильнее, предпосылки есть

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, как отстранение от международных соревнований может повлиять на российский спорт.

«Сейчас разрабатывается план мероприятий внутри нашей страны. Думаю, что, с одной стороны, это плохо, с другой – может дать толчок и развитие внутри наших регионов. Те внутрироссийские соревнования, которые в своё время потеряли статус, они как раз сейчас будут повышать его. У молодёжи больше будет желания и возможностей заниматься тем или иным видом спорта.

Мы — одна большая сильная страна и мы справимся со всеми трудностями. Сейчас внутри страны мы разовьём ещё больше спортивной инфраструктуры и пропаганду спорта. Мы выйдем на международные соревнования и будем намного сильнее, предпосылки есть», — приводит слова Шипулина ТАСС.