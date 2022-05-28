Антон Шипулин провёл мастер-класс на Таймыре

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин провёл мастер-класс по стрельбе в Дудинке в рамках VI международного турнира по кёрлингу Nornickel Curling Cup.

«Самое главное – это эмоции людей, и сегодня они были на высоте. Мне говорили, что раньше во время турнира в Дудинке всегда был снег, поэтому я готовился провести мастер-класс и по стрельбе, и на лыжах. Но погода здесь сейчас, как в Москве, поэтому получился летний вариант. Позанимались, в конце даже провели эстафету, чтобы прочувствовали частичку биатлона. Очень здорово видеть эмоции людей, которые впервые пробуют заниматься биатлоном, — рассказал Антон Шипулин.

Мастер-класс прошёл на новом стрельбище, созданном на территории арены «Таймыр», принимающей Nornickel Curling Cup. Мастер-классы по биатлону в дни турнира также проводит двукратный призёр чемпионатов мира Матвей Елисеев.