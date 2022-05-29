Эдуард Латыпов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил, может ли он завершить спортивную карьеру из-за отстранения от международных соревнований.
«Готов ли я вернуться сюда, в Камышлу, в зал, где начинал, и стать тренером? Всё может быть, да. И такой сценарий тоже может быть. Как жизнь повернётся, никто не знает. В любом случае меня многое связывает с Камышлой, родные и близкие здесь живут, поэтому как один из вариантов – да. Либо в Самаре, либо в Уфе, где есть варианты работать. Где больше нравится, где ближе семья. Скорее всего, здесь», — сказал Латыпов в интервью ГТРК «Самара».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Латыпов будет тренироваться в группе сборной России по биатлону под руководством Юрия Каминского.
Самые быстрые биатлонисты в сезоне. Есть ли среди них наши?
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