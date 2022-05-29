Антон Шипулин — на предложение стать главой СБР: я со своей-то федерацией не справляюсь

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России (СБР). На пост претендуют действующий президент Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Выборы пройдут 23 июня.
«Будем смотреть, выбирать. Оценивать шансы Нуждова или Майгурова я сейчас не хотел бы, нужно встречаться, разговаривать. У каждого есть своя предвыборная кампания, свои обещания, видения, поэтому прямо сейчас я не готов. Может быть, и ещё будут кандидаты, там же есть ещё время подать свою кандидатуру.
Хотел бы попробовать сам? Нет, конечно. Я и со своей-то федерацией не справляюсь. Времени уделяю мало, поэтому не так давно честно признал, что свою работу на этом посту оцениваю как неудовлетворительную», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».
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