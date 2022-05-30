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Виктор Майгуров назвал главную задачу российского биатлона в условиях санкций

Виктор Майгуров назвал главную задачу российского биатлона в условиях санкций
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал главную задачу российского биатлона в условиях санкций.

«Наше отстранение точно не пойдёт на пользу ни российскому, ни мировому биатлону. Можно лежать на диване и причитать: «Всё пропало!» – дожидаясь момента, когда мы вернёмся в мировую биатлонную семью. Но я к «всёпропальщикам» себя не отношу. Мне ближе принцип «Делай что должно».

Да, нас не пускают на Кубки мира, но чемпионаты и Кубки России у нас никто не отнимет. И для всероссийских соревнований этот сезон должен стать уникальным – участвуют все сильнейшие, максимальная конкуренция, внимание СМИ. Не пытаюсь подсластить пилюлю, просто исхожу из тех условий, которые сложились. Наша главная задача – использовать эти условия на благо российского биатлона, насколько позволяет ситуация», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате» во вторник, 31 мая.

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