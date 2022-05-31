В России под Новый год впервые может пройти городская гонка по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о планах проведения в стране новогодней гонки.

«Интерес аудитории к гонкам в Уфе и Тюмени в конце прошлого сезона, в которых участвовала сборная Беларуси, был довольно большим. Количество просмотров чемпионата России и на ТВ, и в интернете тоже растёт из года в год. Маловероятно, что цифры просмотров внутренних соревнований дотянут до уровня Кубка мира, но так категорично – никто не будет смотреть – я бы вопрос не ставил.

Со своей стороны, мы готовы идти навстречу болельщикам. У нас есть планы сделать под Новый год яркую городскую гонку с элементами шоу. Какие-то детали будем обсуждать с вещателем – контракт на новый сезон пока не подписан, хотя предложения у СБР уже есть», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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