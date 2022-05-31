Фестиваль Мартена Фуркада пройдёт со 2 по 4 сентября во Франции
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Ежегодный биатлонный фестиваль имени Мартена Фуркада (Nordic Festival) пройдёт со 2 по 4 сентября в городе Анси на востоке Франции.
Мероприятие войдёт в серию летних турниров, проводимых под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Также к ним относится и известный норвежский фестиваль Blink.
Турнир имени пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира и семикратного обладателя Кубка мира в общем зачёте француза Мартена Фуркада впервые был проведён в 2019 году и повторно состоялся в 2021-м, пропустив 2020-й из-за пандемии коронавируса.
Ранее победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, почему не стал бы тренироваться под руководством Фуркада.
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