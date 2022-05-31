Максим Цветков рассказал о проблемах в подготовке к сезону-2022/2023
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Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпион мира по биатлону Максим Цветков рассказал о проблемах в подготовке к предстоящему сезону.
«Межсезонье прошло не совсем удачно. Я дважды болел простудой, не совсем получилось потренироваться. Приезжая на сборы, я понимал, что форма слабая и торопиться нет смысла. Больше слежу за здоровьем, где-то экономлюсь. Кросс-поход под дождём пропустил. Кардинальных проблем нет, просто сдерживаю себя, чтобы не перебрать», — сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».
На прошедшей Олимпиаде в Пекине (Китай) Цветков в составе национальной команды завоевал бронзовую награду в эстафете. Также на счету спортсмена золото чемпионата мира 2017 года, прошедшего в Хохфильцене (Австрия).
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