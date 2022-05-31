Тарьей Бё выступит на летнем фестивале Blink

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и обладатель Кубка мира, норвежец Тарьей Бё выступит на летнем международном фестивале Blink, который пройдёт с 3 по 6 августа в коммуне Саннес (Норвегия). Об этом сообщила пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.
Напомним, мероприятие войдёт в серию летних турниров, проводимых под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). К ним относится и биатлонный фестиваль Мартена Фуркада (Nordic Festival), который в этом году пройдёт со 2 по 4 сентября в городе Анси на востоке Франции.
На прошедшей Олимпиаде в Пекине (Китай) 33-летний Тарьей завоевал четыре медали, из которых две – золотые. Бё стал первым в смешанной и классической эстафете, третьим – в спринте и вторым – в гонке преследования.
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