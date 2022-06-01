Истомин — о назначении тренером женской сборной: заявку я не оставлял, мне предложили

Специалист Артём Истомин высказался о своём назначении старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Думаю, что либо ситуация сложилась так, что это произошло, либо это совокупность факторов. Одно дело было попасть в команду, но другое – в ней закрепиться и быть полезным. Для меня это важнее.

Заявку я на это не подавал. Мне поступило предложение от президента СБР возглавить сборную. Скорее всего, тут тоже сыграла роль совокупность факторов. Во-первых, происходящее в мировом биатлоне даёт возможность экспериментировать. Во-вторых, он много беседовал со спортсменами и другими специалистами, а потому решил предложить мне самостоятельную работу в команде», – приводит слова Истомина издание Metaratings.