Истомин — о назначении тренером женской сборной: заявку я не оставлял, мне предложили
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Специалист Артём Истомин высказался о своём назначении старшим тренером женской сборной России по биатлону.
«Думаю, что либо ситуация сложилась так, что это произошло, либо это совокупность факторов. Одно дело было попасть в команду, но другое – в ней закрепиться и быть полезным. Для меня это важнее.
Заявку я на это не подавал. Мне поступило предложение от президента СБР возглавить сборную. Скорее всего, тут тоже сыграла роль совокупность факторов. Во-первых, происходящее в мировом биатлоне даёт возможность экспериментировать. Во-вторых, он много беседовал со спортсменами и другими специалистами, а потому решил предложить мне самостоятельную работу в команде», – приводит слова Истомина издание Metaratings.
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