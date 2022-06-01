Тренер: для девушек переход Халили и Серохвостова станет преимуществом

Тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин высказался о возможных преимуществах перехода в его группу бронзового призёра Олимпийских игр в Пекине (Китай) Карима Халили и победителя этапов Кубка мира Даниила Серохвостова.
«Я учитываю различный опыт. Не скажу, что негативно к этому отношусь. Считаю, что для девушек это будет преимуществом. Другое дело, что команда становится достаточно большой для группы из двух тренеров, поэтому мы будем привлекать дополнительных специалистов. Халили и Серохвостову вдвоём будет сложнее, но они друг друга дополняют в тренировочном процессе.
По тому, как они работают на сборе в Сочи, я заметил, что это самодисциплинированные спортсмены. Я не переживаю за то, что они работают отдельно от команды. Всю свою работу они знают. Все эти упражнения мы с ними уже выполняли. Не думаю, что это будет проблемой для них, но это будет пользой для спортсменок. У нас есть девушки как опытные и титулованные, так и менее титулованные, которые будут тянуться за лидерами. Вся команда будет от этого получать только преимущество», – приводит слова специалиста издание Metaratings.
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