Истомин — о работе с Серохвостовым и Халили: у нас случались рабочие ссоры

Тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о рабочих отношениях с новоиспечёнными подопечными Каримом Халили и Даниилом Серохвостовым, о переходе которых к нему стало известно в середине мая.

«У меня со всеми спортсменами, и не только нашей команды, достаточно хорошие отношения. Они и так могут ко мне обратиться за помощью. Молодые спортсмены из групп Каминского и Башкирова и сейчас могут ко мне обратиться за помощью, и я им, если нужно, помогу.



Я понимаю, что вы можете намекать на возможные дружеские отношения. Я к ним, как и ко многим другим, действительно хорошо отношусь, но в тренировочном процессе в мужской команде я был очень требовательным к ним. Даже сильнее, чем любой другой тренер. У нас даже случались рабочие ссоры, и это абсолютно нормально. Бывают ситуации, когда спортсмену тяжело в тренировочном процессе и нужно помочь заставить его преодолеть себя», – приводит слова Истомина издание Metaratings.