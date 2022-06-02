Глава СБР Майгуров: отказ выступать в нейтральном статусе — моё решение. Это унизительно

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что именно по его инициативе российские спортсмены не стали выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Напомним, сперва Международный союз биатлонистов запретил россиянам и белорусам выступать под своим флагом, но разрешил соревноваться в нейтральном статусе. Сборная России отказалась от этого, после чего IBU отстранил биатлонистов от международных соревнований.
«Это было в первую очередь мое решение, поддержанное ОКР и Минспорта. Тот статус, в котором нам предложили выступать, для нас унизителен и неприемлем. Было понятно, куда развивается ситуация. Правота этого решения подтвердилась через несколько дней, когда нам запретили выступать даже в нейтральном статусе, а наших юниоров не допустили к эстафете на чемпионате мира в США, хотя команда там уже находилась.
Это решение IBU мы оспорили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, потому что считаем отстранение неправомерным. Мы не нарушали никаких правил и требований IBU и отстранения ничем не заслужили», — цитирует Майгурова «Лыжный спорт».
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