Муж Куклиной — о желании Нуждова увеличить бюджет СБР: не такие большие деньги

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал желание кандидата в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексея Нуждова увеличить бюджет организации до 220 миллионов рублей.
Напомним, ранее в интервью действующий президент Виктор Майгуров сообщил, что бюджет СБР составляет около 150 млн рублей.
«Вообще, 220 млн рублей не такие большие деньги, и вполне реально их изыскать, если у тебя хорошие отношения с местной «Алибабой» – Газпромом.
Плюс, биатлон – достаточно популярный вид спорта, который находится непосредственно рядом с футболом, хоккеем, фигуркой, а не в графе «прочее», как те же лыжные гонки, а значит, его (биатлон) будут показывать по телеку.
Хорошо, когда соискатели на главную должность представляют свою программу с цифрами! Мы же с вами сделаем скриншоты и потом будем (в случае чего) нудеть «ну где? ну где?» – написал Куклин в социальных сетях.
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