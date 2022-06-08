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«Есть крупные ошибки». Кристина Резцова рассказала о работе на тредбане

«Есть крупные ошибки». Кристина Резцова рассказала о работе на тредбане
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Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о работе на тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР).

«Честно говоря, поначалу вообще не могла приспособиться. Во-первых, очень давно стояла на роллерах коньковых, сейчас первый сбор только классикой катались.

Здесь другие ощущения, нежели когда едешь по асфальту. Всё равномерно, то есть ты должен подстроиться под темп и никак его не поменять. Но когда начала втягиваться, стали появляться кайфовые ощущения от того, что ты видишь себя и понимаешь, где на асфальте должны быть поправки в технике. Есть мелкие ошибки, а есть крупные. И крупные ошибки видно сразу. Самое классное, что их сразу можно исправить», – приводит слова спортсменки СБР.

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Фото: Кристина Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре ОКР
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