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Фийон Майе посетил этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Фийон Майе посетил этап веломногодневки «Критериум Дофине»
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе побывал на заключительном этапе престижной веломногодневки «Критериум Дофине». Двукратный олимпийский чемпион посетил расположение команды AG2R Citroen. Там он пообщался с велогонщиками Грегом ван Аверматом и Беном О’Коннером.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и пасьюте, а также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах. Фийон Майе стал новым лидером сборной Франции после того, как карьеру завершил легендарный Мартен Фуркад.

Напомним, российских биатлонистов отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, будут ли они допущены к этапам Кубка мира следующего сезона. Отстранение связано с украинскими событиями.

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