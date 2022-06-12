Фийон Майе посетил этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе побывал на заключительном этапе престижной веломногодневки «Критериум Дофине». Двукратный олимпийский чемпион посетил расположение команды AG2R Citroen. Там он пообщался с велогонщиками Грегом ван Аверматом и Беном О’Коннером.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и пасьюте, а также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах. Фийон Майе стал новым лидером сборной Франции после того, как карьеру завершил легендарный Мартен Фуркад.
Напомним, российских биатлонистов отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, будут ли они допущены к этапам Кубка мира следующего сезона. Отстранение связано с украинскими событиями.
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