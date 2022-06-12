Тренер сборной Словении по биатлону: у Лампич в стрельбе около 70% попаданий

Главный тренер сборной Словении по биатлону Рико Гросс рассказал о тренировках бывшей лыжницы Анамарии Лампич. Ранее трёхкратный призёр чемпионата мира в лыжном спринте объявила о переходе в биатлон. Гросс признался, что впечатлён прогрессом бывшей лыжницы.
«Начало у неё многообещающее. Она стреляет всего три недели, но у неё уже около 70% попаданий. Это хорошая первоначальная точка. Пока она осваивает базовые вещи, для неё всё это в новинку.
На мой взгляд, она действительно талантлива. Если Лампич продолжит так же упорно работать, то быстро добьётся прогресса. Хорошо, что она всё время чем-то интересуется и задаёт вопросы.
Но этот процесс занимает пять-шесть месяцев. Пока она стреляет только с лёжки. Но затем перейдёт и на стойку», — приводит слова Гросса пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта Словении.
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