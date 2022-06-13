Майгуров прокомментировал информацию, что совет СБР подал на него жалобу в прокуратуру
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на новость о том, что председатель президиума СБР Александр Еслев направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на его действия. В тексте письма, в частности, говорится, что Майгуров злоупотребляет служебным положением и занимается незаконной деятельностью в части распределения финансовых ресурсов организации.
«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью – я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление»», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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