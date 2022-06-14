Даниил Серохвостов объяснил переход от Каминского к Истомину

Российский биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, по какой причине решил перейти из группы Юрия Каминского в группу Артёма Истомина.

Также в группе Истомина числятся Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Карим Халили.

«Какие у меня были аргументы для перехода в группу Истомина? Я не буду сейчас обсуждать эту тему. Это чисто спортивный аргумент. Думаю, результат с Юрием Михайловичем тоже был бы хороший, но мне кажется, что я сильнее вырасту, если буду тренироваться с Артёмом Евгеньевичем.

В работе с Истоминым мне нравится коммуникабельность и отзывчивость. Он на каждой тренировке что-то подсказывает. Всегда есть какие-то ошибки, которые ты должен исправлять. Он все время говорит, что мы делаем неправильно. Иногда это бесит, конечно», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».