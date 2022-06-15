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Ирина Казакевич показала, как «ловит дзен перед стрельбой». Фото

Ирина Казакевич показала, как «ловит дзен перед стрельбой». Фото
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете биатлонистка сборной России Ирина Казакевич выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как стоит на одной ноге перед тренировкой по стрельбе.

«Ловлю дзен перед стрельбой», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива ирины казакевич

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Ирина Казакевич, которая заработала 189 очков, заняла 35-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Кристина Резцова. У неё 366 очков и 20-е место. Победу в общем зачёте одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд, заработавшая 957 очков. Она опередила шведку Эльвиру Эберг (823) и австрийку Лизу Терезу Хаузер (703).

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А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?

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