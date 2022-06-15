Миронова – об уходе от Шашилова: там всё гораздо сложнее, чем можно рассказать

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась об уходе из группы многолетнего личного наставника Михаила Шашилова. К следующему сезону Миронова будет готовиться в группе Артёма Истомина.
«Нет, это не была одна точка. Там всё гораздо сложнее, чем можно рассказать. Я ушла, потому что меня не устраивал результат в сезоне и состояние моего здоровья.
Причина ухода — это всегда что-то негативное. На самом деле в конце сезона я понимала, что что-то будет меняться. Я готовилась к этому, потому что так не может дальше быть. И я просто приняла это решение.
Шашилов остаётся моим личным тренером? Конечно. Я сразу сказала, что личного тренера и регион менять не хочу, если меня не будут вынуждать к этому обстоятельству. Я очень горда, что он мой личный тренер, очень благодарна ему за многое и счастлива представлять Свердловскую область. Рада, что могу выступать за этот регион до конца своей карьеры. В этом чувствуется противоречие? Это разные чувства и эмоции. Одно дело тренироваться, другое — быть благодарным и гордиться. Просто приходит время, когда нужно что-то менять в жизни», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
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