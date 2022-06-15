Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова ответила, планирует ли следить за гонками Кубка мира – 2022/2023. Участие россиян в соревнованиях на данный момент под вопросом.
«Я не знаю. Возможно, буду открывать протоколы и смотреть результаты. Если вдруг будет интересно, то и смотреть трансляции. Но когда мы не поехали на этапы Кубка мира, мне было неинтересно смотреть биатлон. Как будто сезон закончился и уже ничего не происходит. Хотя раньше, если я не бежала какие-то старты, то всегда с большим интересом смотрела гонки по телевизору. Мужские гонки тоже смотрела. Всегда было очень интересно, болела за наших ребят. Но когда нам не позволили выступать, стало неинтересно», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
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