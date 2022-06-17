Александр Пак: перевыполнили заявленный план в 10 млн рублей, помощь получили 25 регионов

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о программе поддержки помощи регионам, которую реализовал СБР за последние два года.

«Хочу начать с предыстории этой программы поддержки. Она была придумана не в 2018 или 2020 году, как утверждают некоторые, а в 2011-м, ещё при Михаиле Дмитриевиче Прохорове. Тогда сумма поддержки региональным федерациям за три сезона составила чуть больше 25 млн рублей или чуть больше 8 млн в год. Когда мы (команда Майгурова. – Прим. «Чемпионата».) пришли в 2020-м, то увидели, что с 2018 года заявлена программа поддержки, по которой региональные организации и детские школы по биатлону подавали заявку в СБР. Заявка входила в план выделения мишенных установок и пневматических винтовок, но этот план не был выполнен до конца, и в прошлом сезоне нам пришлось закрывать те заявки, которые уже были официально приняты СБР.

В сезоне-2021/2022 мы смогли увеличить сумму поддержки в два раза и не стали замыкаться только на мишенных установках с пневматическими винтовками, а смогли предложить региональным организациям ещё и классические, и коньковые лыжероллеры, а также крепления к ним, предложили три вида пневматических винтовок, стрелковые тренажёры СКАТТ и биатлонные маты. На данный момент по сумме мы уже перевыполнили заявленный план в 10 млн рублей, а помощь получили 25 регионов», — приводит слова Пака Metaratings.