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Максим Цветков — об игре в футбол на сборах: были лютые зарубы и, к сожалению, травмы

Максим Цветков — об игре в футбол на сборах: были лютые зарубы и, к сожалению, травмы
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Максим Цветков рассказал, как биатлонисты сборной России на тренировочных сборах играют в футбол.

«При Гроссе у нас постоянно на сборах были футбольные тренировки. Рикко их обожал. Поэтому каких-то проблем не было. Сейчас мы очень аккуратно играем, в последние годы очень себя бережём. Но вспоминаю, как это было при Гроссе, были лютые зарубы в команде. Даже травмы, к сожалению, случались. Сейчас стараемся их избегать и лишний раз в контакт не идём. Это приходит с возрастом. Понимаешь, что если ты травмируешься, то можешь лишить себя сезона. Зачем тебе это надо? Эмоции всё равно есть. За что я люблю футбол, это в первую очередь за эмоции», — приводит слова Максима Цветкова «Матч ТВ».

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