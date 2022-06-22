«Нет необходимости». Майгуров — о возможном повышении призовых на российских соревнованиях

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что думает о серьёзном увеличении призового фонда российских соревнований.
«Я считаю, что бюджет должен быть сбалансированным. Нет необходимости в суперпризовых. Потому что резонный вопрос – а что дальше? Это разовая акция, а когда наши спортсмены вернутся на международные турниры, то мы всё отменим?
Все спортсмены получают заработную плату на местах и в ЦСП – зачем устраивать гонку средств? Лучше увеличить помощь регионам: наша федерация – одна из немногих, которая помогает своим членам. Лыжники этого не делают, например. Да, мы не выделяем сверхсредств, но это всё равно помощь, и деньги целенаправленно идут на развитие биатлона в стране», — приводит слова Майгурова Sports.ru.
Напомним, ранее оппонент Майгурова на выборах в президенты Союза биатлонистов России Алексей Нуждов в своей предвыборной кампании заявил, что призовой фонд внутренних соревнований будет составлять ₽ 100 млн. Майгуров заявил о призовом фонде в ₽ 40 млн.
- 22 июня 2022
-
11:32
-
09:44
- 21 июня 2022
-
15:54
- 20 июня 2022
-
16:44
-
14:38
-
10:39
-
00:57
- 19 июня 2022
-
11:54
- 17 июня 2022
-
20:30
-
20:16
-
19:06
-
18:50
-
15:25
-
12:41
- 16 июня 2022
-
14:22
-
12:00
- 15 июня 2022
-
23:36
-
22:30
-
21:29
-
19:51
-
19:15
-
13:00
-
11:24
-
09:43
-
08:18
- 14 июня 2022
-
23:24
-
18:39
-
12:29
- 13 июня 2022
-
21:20
-
21:09
-
20:24
-
19:58
-
19:53
-
19:39
-
14:37