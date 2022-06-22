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«Нет необходимости». Майгуров — о возможном повышении призовых на российских соревнованиях

«Нет необходимости». Майгуров — о возможном повышении призовых на российских соревнованиях
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что думает о серьёзном увеличении призового фонда российских соревнований.

«Я считаю, что бюджет должен быть сбалансированным. Нет необходимости в суперпризовых. Потому что резонный вопрос – а что дальше? Это разовая акция, а когда наши спортсмены вернутся на международные турниры, то мы всё отменим?

Все спортсмены получают заработную плату на местах и в ЦСП – зачем устраивать гонку средств? Лучше увеличить помощь регионам: наша федерация – одна из немногих, которая помогает своим членам. Лыжники этого не делают, например. Да, мы не выделяем сверхсредств, но это всё равно помощь, и деньги целенаправленно идут на развитие биатлона в стране», — приводит слова Майгурова Sports.ru.

Напомним, ранее оппонент Майгурова на выборах в президенты Союза биатлонистов России Алексей Нуждов в своей предвыборной кампании заявил, что призовой фонд внутренних соревнований будет составлять ₽ 100 млн. Майгуров заявил о призовом фонде в ₽ 40 млн.

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