Зайцева о выборах СБР: с Майгуровым есть развитие. Второй кандидат ведёт себя неправильно

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась мнением о выборах в президенты Союза биатлонистов России (СБР).



«Каких перемен можно ждать? У нас и так, в принципе, с Виктором Майгуровым хорошие перемены были. Развитие, шаг вперёд, результаты появились. Не ожидаю чего-то сверхъестественного. Со временем чуть получше должно становиться. Не так всё плохо было, в принципе, последние два года, последний год — Олимпийские игры.



Жалоба на Майгурова? Считаю, не надо верить слухам. Второй кандидат в преддверии выборов ведёт себя неправильно. Начинается выливание грязи какое-то, подковёрные игры. Это неправильные методы. Я думаю, люди у нас адекватные и выберут того, кто должен быть», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.