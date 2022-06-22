Зайцева о выборах СБР: с Майгуровым есть развитие. Второй кандидат ведёт себя неправильно

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась мнением о выборах в президенты Союза биатлонистов России (СБР).
«Каких перемен можно ждать? У нас и так, в принципе, с Виктором Майгуровым хорошие перемены были. Развитие, шаг вперёд, результаты появились. Не ожидаю чего-то сверхъестественного. Со временем чуть получше должно становиться. Не так всё плохо было, в принципе, последние два года, последний год — Олимпийские игры.
Жалоба на Майгурова? Считаю, не надо верить слухам. Второй кандидат в преддверии выборов ведёт себя неправильно. Начинается выливание грязи какое-то, подковёрные игры. Это неправильные методы. Я думаю, люди у нас адекватные и выберут того, кто должен быть», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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