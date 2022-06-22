Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кто должен выиграть выборы на пост президента Союза биатлонистов России?

Кто должен выиграть выборы на пост президента Союза биатлонистов России?
Комментарии

В четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России состоится отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен выиграть выборы на пост президента Союза биатлонистов России?»

Если опрос недоступен, его можно пройти по ссылке.

Ранее председатель президиума Совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента СБР Виктора Майгурова.

Позднее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что подача запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова может повлиять на выборы главы организации.

Новость по теме
Васильев считает, что жалоба на Майгурова в прокуратуру может повлиять на выборы главы СБР
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022