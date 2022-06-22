Кто должен выиграть выборы на пост президента Союза биатлонистов России?

В четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России состоится отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен выиграть выборы на пост президента Союза биатлонистов России?»

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Ранее председатель президиума Совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента СБР Виктора Майгурова.

Позднее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что подача запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова может повлиять на выборы главы организации.