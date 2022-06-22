В четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России состоится отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен выиграть выборы на пост президента Союза биатлонистов России?»
Если опрос недоступен, его можно пройти по ссылке.
Ранее председатель президиума Совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента СБР Виктора Майгурова.
Позднее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что подача запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова может повлиять на выборы главы организации.
- 22 июня 2022
-
22:36
-
20:16
-
19:44
-
17:59
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
11:32
-
09:44
- 21 июня 2022
-
15:54
- 20 июня 2022
-
16:44
-
14:38
-
10:39
-
00:57
- 19 июня 2022
-
11:54
- 17 июня 2022
-
20:30
-
20:16
-
19:06
-
18:50
-
15:25
-
12:41
- 16 июня 2022
-
14:22
-
12:00
- 15 июня 2022
-
23:36
-
22:30
-
21:29
-
19:51
-
19:15
-
13:00
-
11:24
-
09:43
-
08:18
- 14 июня 2022
-
23:24
-
18:39
-
12:29