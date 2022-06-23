«Мне кажется, это позор». Рёйселанд — об изменении системы начисления очков на Кубке мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд высказалась об изменении системы начисления очков на этапах Кубка мира.

«Я понимаю, что IBU мотивирует нас участвовать во всех гонках Кубка мира, но это лишит нас, спортсменов, возможности восстанавливаться после болезней и травм, которые могут возникнуть в соревновательный период с ноября по март. Мне кажется, это позор», – приводит слова Рёйселанд TV2.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что с сезона-2022/2023 результаты спортсменов, показанные на чемпионате мира, больше не будут учитываться в общем зачёте Кубка мира.

Также сообщается, что в общем зачёте Кубка мира результаты спортсменов больше не будут вычёркиваться. Таким образом, все результаты на Кубке мира будут учитываться в общем зачёте.

Новость по теме IBU объявил об изменениях в системе начисления очков в Кубке мира

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?