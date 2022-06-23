Отчёт президента СБР Виктора Майгурова за 2020-2022 год признан удовлетворительным

Отчёт президента и председателя правления СБР Виктора Майгурова за период с 2020 по 2022 год признан удовлетворительным.

«За» проголосовал 51 делегат, а «против» – 3.

Напомним, отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России проходит сегодня, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

Нуждов в своей предвыборной кампании заявил, что призовой фонд внутренних соревнований будет составлять 100 млн рублей. Майгуров заявил о призовом фонде в 40 млн рублей.

Ранее бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась мнением о выборах в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

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