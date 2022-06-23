Алексей Нуждов заявил, что рассчитывает победить на выборах главы СБР в августе

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что не отказался от борьбы, после того как проиграл в первом туре действующему главе организации Виктору Майгурову со счётом 18:35. Второй состоится в конце августа.

«Конечно, буду принимать участие в следующей внеочередной конференции. Мы же объявили. Безусловно, рассчитываю победить. Зачем тогда участвовать (смеётся)? В определённой степени результаты не стали неожиданностью. С учётом процедурных вопросов. Это выбор ведущего и открытое/закрытое голосование. Но это же всё равно решало большинство конференции.

Ожидаю победить спустя два месяца за счёт того же, за счёт чего хотел и сейчас. Единственное, у меня появилась такая хорошая возможность: тем делегатам — будут почти все те же — с трибуны в глаза рассказать о своей позиции, зачитать свою программу, ответить на их вопросы. Я думаю, что это мои позиции укрепило, потому что ничего плохого и невыполнимого я там не говорил», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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