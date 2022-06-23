Нуждов: для меня было неприемлемо сняться с выборов главы СБР в пользу Майгурова

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов, претендующий на пост главы организации, заявил, что не думал о снятии с выборов после первого тура.

Его оппонент Виктор Майгуров набрал 35 голосов, сам Нуждов — 18.

«С Майгуровым мы говорили о том, как быть в сложившейся ситуации. Особых предложений не было. Каждый поделился своими впечатлениями. Наверное, мы оба друг другу практически одновременно задали вопрос: «Как быть в этой ситуации?» Но пришли к мнению, что те условия, которые мы оставим за кадром, неприемлемы ни для одной стороны, чтобы сегодня это закончилось. Допустим, сегодня сняться с выборов в пользу Виктора», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.