Нуждов рассказал, продолжит ли Майгуров работу в СБР в случае проигрыша на выборах

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, продолжит ли Виктор Майгуров работу в СБР, если потерпит поражение во втором туре выборов.
В первом туре Нуждов проиграл действующему главе организации Майгурову со счётом 18:35. Второй состоится в конце августа.
«Останется ли Майгуров в СБР, если я одержу победу на выборах? Нет такой однозначности. Коллеги говорят, стебаться можно. А что опыт работы… По результату смотрите. У нас там хороший контакт, но нас оттуда выперли и вообще мы там ничего не решаем, и все решения против нас. Но это тоже будет неправильной оценкой. Я реалистично смотрю. У Виктора есть международный опыт — это факт. Он, наверное, больше десяти лет там. Он знает внутреннюю кухню, у него есть контакт с определёнными людьми. Говорить о том, что у него нет этого опыта, — неправильно. Это будет дешёвый популизм. Если Виктор, допустим, проигрывает, то почему ему не остаться в СБР и не заниматься этим направлением? Я не вижу никаких проблем», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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