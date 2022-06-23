Нуждов: договорились с Майгуровым, чтобы программа шла без агитации в СМИ

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, что договорился со своим конкурентом, действующим главой организации Виктором Майгуровым, о правилах поведения в СМИ до второго тура выборов.
В первом туре Нуждов проиграл Майгурову со счётом 18:35. Второй состоится в конце августа.
«Мы сейчас договорились, и Виктор объявил перед конференцией, чтобы дальше программа шла без всяких агитаций за свою позицию, без лирики в СМИ. Позиции за два месяца совершенно не поменяются. Программы тоже не поменяются. Просто соревноваться, кто позабористее интервью даст, смысловой нагрузки не несёт. Ограничимся в интервью и будем ждать срока, когда будет назначена следующая конференция», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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