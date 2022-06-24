Носкова прокомментировала решение тренера Максимова проголосовать за Нуждова

Бывшая российская и советская биатлонистка, олимпийская чемпионка 1994 года Луиза Носкова прокомментировала решение тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова проголосовать на выборах главы СБР за Алексея Нуждова. Конкурентом Нуждова является действующий президент СБР Виктор Майгуров.



«Максимов проголосовал не за того кандидата, что хотел регион? Думаю, нужно обратиться в Федерации субъектов, которые делегировали своих представителей на выборы. Голосование было открытым. Это полномочия Федераций. Именно они вправе спрашивать с них, если они им рекомендовали, за кого голосовать. Если это было дано на откуп самим делегатам — один вопрос. Если решалось коллегиально, большинством голосов — зависит от того, запротоколировано ли решение. Но я об этом не знаю», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.