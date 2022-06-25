Ростовцев объяснил, почему не стал участвовать в акциях в поддержку Украины

Трёхкратный чемпион мира по биатлону и призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев рассказал, что ему предлагали принять участие в акции в поддержку Украины. По словам экс-биатлониста, он отказался из-за идеологических соображений.



«Мне предлагали участвовать в каких-то акциях в поддержку Украины. Нужно было сфотографироваться с каким-то знаком, дать комментарии, но я ответил, что являюсь подполковником запаса и давал присягу России, а потому не могу участвовать в этой акции и идти против нашего президента. Это моя позиция офицера и россиянина», — цитирует Ростовцева Metaratings.



В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за украинских событий. Аналогичные санкции были приняты и в адрес белорусских спортсменов.

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