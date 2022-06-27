Максимов — о голосе за Нуждова на выборах президента СБР: я честно выразил нашу позицию

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов прокомментировал голос за Алексея Нуждова на выборах президента Союза биатлонистов России.

«Президент мне сказал: мы доверяем твоему выбору. Все! После этого мы собрались коллегиально с остальными членами федерации и приняли решение. Это не мой личный выбор, мы его обсудили. Мне, честно, непонятны выпады в мою сторону. Все почему-то связывают мою позицию с моей работой со спортсменами, но этой какой-то бред. Я честно выразил нашу позицию, в чем тут проблема? Если руководство считает, что я плох как тренер, ничто не мешает меня уволить. Я абсолютно не хочу ни с кем воевать», — приводит слова Максима Максимова Sports.ru.

Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур.