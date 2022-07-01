В СБР отреагировали на информацию о возможном заключении спонсорского контракта на 150 млн
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал информацию о заключении в ближайшее время спонсорского контракта с букмекерской контрой Paribet на сумму 150 млн рублей за сезон.
«У нас есть принципы, по которым мы не озвучиваем информацию о потенциальных партнёрах и суммах договора, по которым мы ведём переговоры, до подписания соглашения. Могу подтвердить, что мы ведём работу по поиску спонсоров, а также по выбору ТВ-партнёра на ближайший сезон. Как только соглашения будут подписаны, вся официальная информация о партнёрах будет обнародована, и, если наши партнёры согласятся, мы назовём и суммы соглашений», — сказал Пак «Чемпионату».
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