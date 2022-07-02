Серохвостов: о том, что моя девушка тоже в группе Истомина, узнал из интернета

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России по биатлону в спринте Даниил Серохвостов рассказал, что перешёл в группу Артёма Истомина от Юрия Каминского, не представляя, что будет тренироваться вместе со своей девушкой Ксенией Довгой.
Фото: Личный архив Даниила Серохвостова
«Когда принял такое решение, не представлял состав группы Истомина. О том, что Ксюша тоже в ней, узнал позже и не от неё или тренера, а из интернета.
Говорите, футболистам разрешают брать жён и подруг только на восстановительные сборы? С футболистами сравнивать неправильно. Мы оба спортсмены, это же не просто близкого человека с собой привезти. На сборах почти не пересекаемся, только вечером и во время приёмов пищи, всё остальное время врозь. Понимаем, что организму нужен отдых, а не послеобеденное общение, допустим. Оба устаём, пораньше ложимся спать. На первом месте профессионализм», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
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