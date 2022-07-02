Даниил Серохвостов рассказал, как ему работается в группе с восемью женщинами

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России по биатлону в спринте Даниил Серохвостов рассказал, как ему и Кариму Халили работается в одной группе с восемью женщинами.
«Практически не пересекаемся. Однажды ускорялись вместе, а так девочки сами с собой спаррингуют. Не вывозят. (Смеётся.) Кто хочет с нами — пожалуйста, но обычно мы с Каримом выполняем одиночную работу.
На рубеже без разницы, девочка или мальчик. С юниоров практиковали совместные пристрелки. В эту предсезонку таких пока не было, но, думаю, это впереди.
Что можно перенять у женщин в плане отношения к работе? На самом деле нечего. Есть прошлогодняя обойма сборной — Миронова, Резцова и мы с Каримом, остальные бегали в основном в Кубке IBU. Соответственно, цели и задачи немножко разные», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
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