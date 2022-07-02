Даниил Серохвостов: международная пауза — время, чтобы всё исправить

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России по биатлону в спринте Даниил Серохвостов рассказал о мотивации в отсутствии международных стартов.
«Не пропускать же сезон, не сидеть дома?! Всё равно надо работать и выступать, вряд ли это проблема. Есть недоработки в технике и стрельбе: нынешняя международная пауза, не знаю, сколько она продлится, — время, чтобы всё исправить и вернуться на Кубок мира более конкурентоспособным.
Отразится ли на вдохновении? От человека зависит. Я точно продолжу отдаваться делу на 100%. Мой личный спонсор как поддерживал, так и поддерживает. Когда брал медали на Кубке мира, премии увеличивались. Есть ещё технические спонсоры — производители инвентаря и экипировки. У меня действует контракт с производителем лыж, про отказ от сотрудничества не слышал. Надеюсь, после возвращения на Кубок мира отношение спонсоров к нам не изменится. А так есть запас инвентаря. Те же палки сейчас в Россию не поставляются, надо самому забирать в Европе, но того, что есть, на определённое время хватит», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
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