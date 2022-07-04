«Рай». Доротея Вирер показала живописные фотографии в горах

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки, сделанные в горах Южного Тироля (Италия).

«Рай», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива доротеи вирер

Фото: из личного архива доротеи вирер

32-летняя Доротея Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?