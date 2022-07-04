«Кто хорошо работает...» Светлана Миронова показала фото в элегантном наряде
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок в элегантном наряде.
«Кто хорошо работает… А дальше продолжите сами», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива светланы мироновой
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).
Ранее другая россиянка Екатерина Юрлова-Перхт выложила снимок в вертолёте.
Новость по темеЕкатерина Юрлова-Перхт показала фото в вертолёте
А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?
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