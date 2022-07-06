«Новый сбор — новый цвет». Динара Алимбекова показала фото в розовом

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала снимок в своём новом розовом костюме.
«Новый сбор — новый цвет. Я не любитель розового, но костюмчик очень нравится», — подписала она фото.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Напомним, Динара Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Динары является второе место в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия). Белорусская биатлонистка заработала 589 очков и заняла седьмое место в общем зачёте.
А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?
- 6 июля 2022
-
10:02
- 5 июля 2022
-
15:21
- 4 июля 2022
-
23:43
-
21:45
-
13:23
-
09:57
-
08:33
-
07:59
- 3 июля 2022
-
17:02
-
13:58
-
13:47
- 2 июля 2022
-
19:52
-
18:42
-
18:32
-
18:10
-
17:57
-
13:26
-
11:37
- 1 июля 2022
-
18:44
-
10:21
-
09:55
-
00:35
- 30 июня 2022
-
22:14
-
21:56
- 28 июня 2022
-
00:19
- 27 июня 2022
-
10:36
- 26 июня 2022
-
13:54
- 25 июня 2022
-
22:55
-
21:42
-
20:06
-
16:43
-
16:36
-
11:41
- 24 июня 2022
-
17:55
-
17:20