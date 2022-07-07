«Стройный кипарис». Дмитрий Губерниев выложил фото с голым торсом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Губерниев с голым торсом держит в руках велосипед.

«Рубрика «стройный кипарис и велик»...» — подписал фотографию комментатор.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Дмитрия Губерниева.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Напомним, отстранение ввели в марте 2022 года. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Новость по теме Дмитрий Губерниев обратился к ФЛГР на фоне продления отстранения российских лыжников

Главные достижения белорусского биатлона. Он круче российского?