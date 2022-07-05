Дмитрий Губерниев обратился к ФЛГР на фоне продления отстранения российских лыжников
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. По словам Губерниева, Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) необходимо обеспечить призовые для проведения внутренних соревнований.
«Хочу заметить оптимистам лыжникам: и зимнего международного сезона не будет! Не надо тешить себя иллюзиями! ФЛГР, ищите призовые для спортсменов в Кубках России, начните уже работать…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее на тему отстранения высказался старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Новость по темеFIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от международных гонок на лето
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