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Группа Сергея Башкирова проведёт открытую для болельщиков стрелковую тренировку

Группа Сергея Башкирова проведёт открытую для болельщиков стрелковую тренировку
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18 июля группа биатлонистов тренера Сергея Башкирова проведёт в учебно-тренировочном центре «Кавголово» (Ленинградская область) открытую для болельщиков стрелковую тренировку. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

«Мы хотим провести тренировку в условиях, приближенных к соревновательным, поэтому ждём от зрителей активного участия в виде максимально громкого боления. Атмосфера как в театре нам не нужна. Крики поддержки, речовки, трещотки – приветствуется всё, что поможет создать у спортсменов соревновательный азарт. На старт выйдет вся группа – Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин», — сообщается на официальном сайте СБР.

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