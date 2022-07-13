Дмитрий Губерниев: у Елены Вяльбе есть одна большая проблема. Она ненавидит биатлон

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе ненавидит биатлон.
«У Елены Валерьевны есть одна большая проблема: она ненавидит биатлон. Она не то что его не любит, она его ненавидит. Отсюда возникают очень многие истории. Вяльбе никто не задал ни одного неудобного вопроса, и понятное дело, что Елену Валерьевну всё это устраивает.
Нет, у Елены Валерьевны всё прекрасно: она успешный президент федерации, это человек, который абсолютно на своём месте. Понятно, что она женщина, что там есть какие-то свои отдельные нюансы… Но, блин, ну так же веселее! Веселее приходить к оппоненту, который будет пытаться хоть как-то немного покачать эту ситуацию. Так, в конце концов, и голова работает, можно многое объяснить», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.
Эдуард Латыпов показал необычную тренировку с Даниилом Серохвостовым:
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