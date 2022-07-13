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Дмитрий Губерниев: у Елены Вяльбе есть одна большая проблема. Она ненавидит биатлон

Дмитрий Губерниев: у Елены Вяльбе есть одна большая проблема. Она ненавидит биатлон
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе ненавидит биатлон.

«У Елены Валерьевны есть одна большая проблема: она ненавидит биатлон. Она не то что его не любит, она его ненавидит. Отсюда возникают очень многие истории. Вяльбе никто не задал ни одного неудобного вопроса, и понятное дело, что Елену Валерьевну всё это устраивает.

Нет, у Елены Валерьевны всё прекрасно: она успешный президент федерации, это человек, который абсолютно на своём месте. Понятно, что она женщина, что там есть какие-то свои отдельные нюансы… Но, блин, ну так же веселее! Веселее приходить к оппоненту, который будет пытаться хоть как-то немного покачать эту ситуацию. Так, в конце концов, и голова работает, можно многое объяснить», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

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